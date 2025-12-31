Leipzig: Frau (20) rennt bei Rot über die Ampel, Auto kann nicht mehr bremsen

Leipzig - Dienstagabend ist eine 20-jährige Frau bei einem Unfall am Kohlrabizirkus schwer verletzt worden.

An dieser Stelle hat sich der Unfall ereignet. © Nico Zeißler

Sie stieg kurz nach 19 Uhr auf der Brücke Kurt-Eisner-/Semmelweisstraße, die über den S-Bahn-Haltepunkt "MDR" verläuft, aus einem Linienbus.

Anschließend rannte sie bei Rot über die wenige Meter davor stehende Fußgängerampel, ohne einen Skoda Kodiaq zu beachten, der gerade am haltenden Bus vorbeifuhr, wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 erläuterte.

Der 21-jährige Fahrer erfasste die Frau auf der zweispurigen Straße und schleuderte sie zu Boden.

Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.