Leipzig: Frau (20) rennt bei Rot über die Ampel, Auto kann nicht mehr bremsen
Leipzig - Dienstagabend ist eine 20-jährige Frau bei einem Unfall am Kohlrabizirkus schwer verletzt worden.
Sie stieg kurz nach 19 Uhr auf der Brücke Kurt-Eisner-/Semmelweisstraße, die über den S-Bahn-Haltepunkt "MDR" verläuft, aus einem Linienbus.
Anschließend rannte sie bei Rot über die wenige Meter davor stehende Fußgängerampel, ohne einen Skoda Kodiaq zu beachten, der gerade am haltenden Bus vorbeifuhr, wie Polizeisprecher Moritz Peters TAG24 erläuterte.
Der 21-jährige Fahrer erfasste die Frau auf der zweispurigen Straße und schleuderte sie zu Boden.
Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Bereich der Semmelweisstraße, die nach der Brücke auf Höhe der früheren Distillery-Diskothek zur Kurt-Eisner-Straße wird, musste in westliche Richtung vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.
Erstmeldung am 31. Dezember, 7.39 Uhr. Aktualisiert um 11.10 Uhr.
Titelfoto: Nico Zeißler