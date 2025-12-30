Crash vor der Uniklinik: Unfall legt Bayrischen Platz lahm

Leipzig - Am heutigen Dienstagmittag ereignete sich auf dem Bayrischen Platz in Leipzig ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Wie die Polizei Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilte, sei es gegen 12.37 Uhr zu dem Unfall zwischen dem Audi und dem Seat gekommen.

Glücklicherweise habe sich keiner der Beteiligten bei dem Zusammenstoß verletzt, sodass nach derzeitigem Stand ausschließlich ein Blechschaden festgestellt werden konnte.

Trotz alledem kam es zu Verkehrseinschränkungen rundum den Bayrischen Platz, da die Fahrzeuge nicht nur die Kreuzung, sondern auch die Gleise der Straßenbahn blockierten.