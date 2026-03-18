Unfallverursacher war auf Drogen: 57-Jährige bei Crash auf Maximilianallee schwerverletzt

Leipzig - Auf der Maximilianallee im Leipziger Norden ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen mit einem Kleinwagen zusammengekracht. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Stadtauswärts staute sich der Verkehr bis zur Abfahrt Seehausener Allee.

Die 57-jährige Fahrerin des Kia Picanto wurde schwer verletzt. © EHL Media/Erik Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Vormittag mitteilte, hatte der 33-jährige Fahrer eines Ford Transit bei Rot an der Ampel in der Linksabbiegerspur der Maximilianallee gehalten.

"Dann entschloss er sich, geradeaus weiterzufahren, und fuhr nach rechts an, während die Geradeausspur bereits 'Grün' hatte", so Peters "In der Folge stieß er mit einem Kia Picanto zusammen, der auf der Maximilianallee in nördliche Richtung im linken Geradeausfahrstreifen fuhr."

Durch den Zusammenprall wurde der Kia an den Fahrbahnrand geschleudert und überschlug sich. Die 57-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte beim Transporterfahrer positiv auf Amphetamine. Die Polizei ermittelt nun gegen den Syrer wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.