Schuss aus Dienstwaffe bei Verkehrskontrolle in Borna: Polizei sucht Zeugen
Borna - Ende März eskalierte eine Verkehrskontrolle in Borna (Landkreis Leipzig). Dabei gab ein Polizist einen Schuss auf einen flüchtenden Autofahrer ab. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen des Vorfalls und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Gegen 12.10 Uhr am 20. März wollten Polizisten des lokalen Reviers auf der B93 in Borna, zwischen dem Abzweig nach Zedlitz und der B176, einen ihnen bekannten 49-jährigen Autofahrer kontrollieren.
Der Mann, der nach Polizeiangaben nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen sein soll, entzog sich jedoch der Kontrolle, fuhr mit seinem Wagen auf einen Beamten zu und touchierte diesen.
"Der Polizist konnte sich in Sicherheit bringen und schoss", hieß es damals von einer Polizeisprecherin. Während der Flucht rammte der Fahrer dann einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen worden war. Dabei wurde ein 21-jähriger Polizist verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Mann setzte seine Flucht unbeirrt fort und rammte im weiteren Verlauf noch einen Poller, ließ seinen Wagen dann in der Nähe einer Kleingartenanlage stehen und floh zu Fuß.
Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls
Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Fahrzeug, die B93 war an jenem Tag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Spurensicherung und auch eine Drohne kamen zum Einsatz.
Die Polizei leitete unter anderem Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.
Auch die Umstände des abgegebenen Schusses seien Teil der Untersuchungen, hieß es seitens der Ermittler einen Tag nach dem Vorfall im März.
Nun werden weitere Zeugen gesucht, die am Tattag Beobachtungen bezüglich dieser Verkehrskontrolle gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, oder per Telefon unter der (0341) 966 4 6666 zu melden.
Titelfoto: HL Media/Erik-Holm Langhof