Schuss aus Dienstwaffe bei Verkehrskontrolle in Borna: Polizei sucht Zeugen

Borna - Ende März eskalierte eine Verkehrskontrolle in Borna (Landkreis Leipzig). Dabei gab ein Polizist einen Schuss auf einen flüchtenden Autofahrer ab. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen des Vorfalls und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Fahrer rammte während der Flucht einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen wurde. (Archiv) © HL Media/Erik-Holm Langhof

Gegen 12.10 Uhr am 20. März wollten Polizisten des lokalen Reviers auf der B93 in Borna, zwischen dem Abzweig nach Zedlitz und der B176, einen ihnen bekannten 49-jährigen Autofahrer kontrollieren.

Der Mann, der nach Polizeiangaben nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen sein soll, entzog sich jedoch der Kontrolle, fuhr mit seinem Wagen auf einen Beamten zu und touchierte diesen.



"Der Polizist konnte sich in Sicherheit bringen und schoss", hieß es damals von einer Polizeisprecherin. Während der Flucht rammte der Fahrer dann einen Streifenwagen, der als Unterstützung hinzugerufen worden war. Dabei wurde ein 21-jähriger Polizist verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann setzte seine Flucht unbeirrt fort und rammte im weiteren Verlauf noch einen Poller, ließ seinen Wagen dann in der Nähe einer Kleingartenanlage stehen und floh zu Fuß.