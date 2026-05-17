Vier Verletzte bei Schlägerei vor Kneipe im Leipziger Zentrum
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Leipzig - Bei einer Schlägerei im Leipziger Zentrum wurden in der Nacht auf Sonntag vier Menschen leicht verletzt.
Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, soll es gegen 0.45 Uhr vor einer Kneipe in der Ernst-Schneller-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein.
Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen vier Menschen leicht verletzt, von denen zumindest eine Person zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.
Die Polizei befragte vor Ort Zeugen und nahm die Personalien der Verdächtigen auf. Sie ermittelt wegen Körperverletzung.
Titelfoto: EHL Media