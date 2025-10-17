Unter Alkohol: 15-Jähriger landet nach Unfall mit geklautem Auto auf Gleisen

Leipzig - Diese Aktion ging gewaltig nach hinten los: Am frühen Freitagmorgen setzte sich ein 15-Jähriger unter Einfluss von Alkohol ans Steuer eines Renaults und landete wenig später im Leipziger Stadtteil Connewitz im Gleisbett einer Straßenbahn.

Auf den Glesen endete seine wilde Fahrt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter bestätigte, wollte der Teenager gegen 4.50 Uhr auf der Arno-Nitzsche-Straße wenden.

Dabei wurde ihm wohl eine Mischung aus der fehlenden Fahrerfahrung und den später festgestellten 0,8 Promille Atemalkohol zum Verhängnis.

Der Teenie krachte bei dem Wendemanöver gegen einen parkenden VW und blieb anschließend auf den Gleisen der Straßenbahn stehen - wodurch er diese am Weiterfahren hinderte.

Wenig überraschend: Der 15-Jährige besitzt noch keine Fahrerlaubnis und auch das Auto gehört nicht ihm.

Der genaue Besitzer sei nicht bekannt. Jedoch soll der Teenie es aus dem häuslichen Umfeld entwendet haben.

Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde er zur Blutabnahme mit aufs Revier genommen.