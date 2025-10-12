Polizei räumt besetztes Haus im Leipziger Osten

Leipzig - Am Sonntag wurde im Leipziger Osten ein Haus besetzt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art am Wochenende.

Um 15 Uhr laden die Besetzer die Nachbarschaft zur gemeinsamen Hausbesichtigung samt Kaffee und Kuchen.

Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 mitteilte, haben Einsatzkräfte das Haus, das am Vormittag besetzt worden war, mittlerweile betreten und gesichert. In dem Gebäude habe man keine Personen angetroffen.

Die Aktivisten hatten zuvor vor Ort für 24 Stunden eine Kundgebung unter dem Motto "Mieten runter, Solidarität rauf" angemeldet. Die Versammlungsbehörde gab dem Anliegen statt.

Rund 35 Unterstützer hatten sich gegen Mittag im Garten des Hauses eingefunden.

Vor Ort hatten die Besetzer Flyer verteilt und zum "offenen Nachbarschaftstreff in der Villa Krause" um 15 Uhr samt Hausbesichtigung mit Kaffee und Kuchen eingeladen.