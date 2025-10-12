Hunderte Läufer beim Jubiläums-Marathon von Leipzig nach Halle

Leipzig - Bei der 100-jährigen Jubiläumsausgabe des Mitteldeutschen Marathons sind Hunderte Menschen von Leipzig nach Halle gelaufen.

Die Strecke ist ein Klassiker und verbindet die beiden Metropolen in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf besondere Weise. © Heiko Rebsch/dpa

Als Erster kam laut Angaben der Veranstalter der Berliner Cornelius Rossbach nach 2:35:07 Stunden über die Ziellinie am Marktplatz in Halle.

Bei den Frauen gewann Jennifer Hönnicke mit 3:00:14 Stunden.

Für den Lauf hatten sich laut Starterliste mehr als 500 Sportler angemeldet. Der Startschuss fiel um 9 Uhr am Elsterflutbecken in Leipzig. Die Strecke führte teilweise entlang der Weißen Elster.

Neben den vollen gut 42 Kilometern konnten sich die Sportler unter anderem auch bei einem Halbmarathon, einem Staffellauf oder über 10 Kilometer messen.