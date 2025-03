Urlaub geplant? Diese neuen Ziele stehen auf dem Sommerflugplan des Leipziger Flughafens

Leipzig - Wer in den kommenden Monaten von Leipzig aus verreisen will, darf sich freuen: Der Flughafen Leipzig/Halle stockt seinen Flugplan ab Sonntag ordentlich auf.

Der Leipziger Flughafen erweitert im Sommer sein Angebot. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte, steuern Marabu Airlines in diesem Sommer erstmals Chania auf Kreta an, während die Airline Freebird in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje fliegt.

WIZZ Air erweitert unterdessen sein Angebot, sodass bereits ab Ende April neben Tirana und Bukarest zwei wöchentliche Flüge nach Varna auf dem Programm stehen.

Wer Urlaub in Istanbul geplant hat, darf sich außerdem darüber freuen, dass das Ziel von Turkish Airlines mit Beginn des Sommerflugplans täglich angesteuert wird.

Die neue Fluggesellschaft bringt die Gäste darüber hinaus jeweils donnerstags und sonntags von Leipzig ins ungarische Debrecen.

Somit umfasst der Leipziger Sommerflugplan (gültig bis zum 25. Oktober) 27 Airlines mit Urlaubsregionen in der Türkei, Spanien, Griechenland, Bulgarien, Ägypten, Italien, Portugal, Tunesien, Mazedonien, Albanien sowie Rumänien und Ungarn.