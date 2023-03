Warnstreik im Leipziger Umland: Busse bleiben im Depot

Leipzig - Viele Menschen, die mit dem Bus zur Arbeit oder Schule fahren, hatten am Montagmorgen in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen das Nachsehen.

Während am Montag laut Michael Sommer ein "stiller Streik" stattfand, treffen sich die Beschäftigten am Dienstag in Torgau zu einer Demonstration am Landratsamt. Der Gewerkschaftssekretär rechnet an den kommenden zwei Tagen wieder mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Originalmeldung von 10.18 Uhr; aktualisiert um 11.17 Uhr