Weg und Unterführung im Lene-Park wochenlang gesperrt!

Leipzig - Ab Montag muss ein Geh- und Radweg im Leipziger Lene-Voigt-Park gesperrt werden.

Die Stützwand in der Riedelstraße wird bis Juni saniert. © TAG24/Jan Vahl

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, muss die denkmalgeschützte Stützwand in der Riedelstraße aufwendig saniert werden, womit auch die Umverlegung einer Gashochdruckleitung einhergeht.

Die neue Leitung soll an das bestehende System angebunden werden und muss dafür künftig die Stützwand queren.

Im Rahmen dieser Maßnahme müssen vor Ort mehrere Baugruben ausgehoben werden, weshalb der Geh- und Radweg sowie die Unterführung im Bereich der Riebeckstraße nicht mehr nutzbar sein werden.

"Fußgänger und Radfahrer werden während der Sperrung über Tiefe Straße und Reichpietschstraße umgeleitet", so der Plan.