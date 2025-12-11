Lecker und außergewöhnlich: Das sind die neuen Food-Trends auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt
Leipzig - Neben den Weihnachtsmarkt-Klassikern verkaufen einige Stände in Leipzig Food-Trends und verpassen so teilweise langweiligen Gerichten einen leckeren und frischen "Anstrich". TAG24 hat sich umgeschaut.
Milchreis-Bowls auf dem Augustusplatz
Fast jeder kennt Milchreis mit Zucker und Zimt. Tom-Luis Scheffler modernisiert das klassische Gericht und bietet ausgefallene Variationen an. Egal ob mit Lotus-Keksen, Oreos, Raffaelo oder Yogurette - hier ist für jeden etwas dabei.
Und er passt sich jetzt noch einer weiteren Nische an, denn in diesem Jahr gibt es den Milchreis auch in einer veganen Version. Statt mit Milch wird die Leckerei mit Hafermilch und Vanille angerührt. Dazu gibt es eine große Auswahl an veganen Toppings.
Nicht zum ersten Mal überzeugt er die Besucherinnen und Besucher in Leipzig mit seinen Gerichten. Und er hat noch einen weiteren Klassiker dabei: typische Backbananen nach einem originalen DDR-Rezept.
Auch hier kann man sich aus mehreren Varianten aussuchen, was auf die Backbanane soll. Aus dem klassischen Teigrezept hat Scheffler auch eine vegane Variante kreiert, sodass es die Backbananen auf Wunsch auch ohne tierische Produkte gibt.
Die Milchreis-Bowls gibt es in der klassischen Version ab fünf Euro. Je nach Topping und Geschmack kann sie bis zu acht Euro kosten. Die Backbananen starten ebenfalls ab fünf Euro.
Für unseren Weihnachtsmarkt-Test haben wir eine vegane Milchreis-Bowl mit Lotus-Keksen, Streuseln und Karamellsoße probiert. Uns hat es richtig gut geschmeckt und lang vergessene Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen.
Kartoffel-Tornados und Crunchy Gemüse in der Reichsstraße
Schon seit letztem Jahr ist der sogenannte Kartoffel-Tornado bei Groß und Klein beliebt. Auch in Leipzig gibt es an einigen Stellen, wie in der Reichsstraße, wieder die begehrten krossen Snacks.
In der Veggie-Hütte wird Gemüse noch mehr in Szene gesetzt. Dort werden beispielsweise Champignons und Blumenkohl in Bierteig und Mehl ausgebacken.
Mit verschiedenen Soßen wird Gemüse so zu einem echten Hingucker. Bis auf einige Dips ist auch an diesem Stand alles vegan. Kartoffel-Tornados gibt es für sechs, gebackenes Gemüse für sieben Euro.
Uns überzeugte die Idee und wir begrüßen, was aus dem Gemüse herausgeholt wird.
Flammkuchen in neuen Varianten auf dem Nikolaikirchhof
Im Historischen Backhaus auf dem Nikolaikirchhof werden Flammkuchen gepeppt. Neben der klassischen Version mit Rahm, Zwiebeln und Schinken gibt es auch eine Version mit Rahm, Zwiebeln, Kartoffeln und Käse.
Auf Wunsch kann statt Rahm und Käse auch eine pflanzliche Variante bestellt werden.
Vor Ort erzählte man uns, dass vor allem der vegane Flammkuchen immer beliebter wird - nicht nur bei Jungen. Auch ältere Gäste kommen auf den Geschmack.
Uns gefällt, dass der Flammkuchen einen neuen Look bekommt!
Wer lieber bei den Klassikern bleiben möchte, wird auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt natürlich auch fündig. Einige Stände gehen aber auch neue Wege und überzeugen mit Neuheiten.
