Tschüss, Bratwurst und Co.: Diese Stände auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt müsst Ihr kennen

Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt locken Stände mit besonderen Leckereien wie Kloßteigrollen und Wagyu-Burgern. TAG24 hat sie getestet.

Von Tamina Porada

Leipzig - Auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt bieten rund 300 Schausteller, Gastronomen und Händler ihre Waren an. Dabei gibt es auch einige Besonderheiten und Neuheiten. TAG24 hat sich umgeschaut und getestet, ob die Produkte sich lohnen.

Kloßteigrolle auf dem Augustusplatz

Dieser Stand ist das erste Mal auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt und direkt zum Erfolg geworden. Gegenüber vom Riesenrad auf dem Augustusplatz verkauft Mona Kraus zusammen mit ihren Mitarbeitenden Kloßteigrollen. Dabei wird der Kloßteig mit verschiedenen Inhalten gefüllt und dann kross angebraten. Wählen kann man entweder zwischen einer Rolle mit Spinat und Hirtenkäse, Schinken und Käse, Lachs und Käse oder Ente und Rotkraut. Dazu gibt es teilweise einen Dip.

Im Inneren der Rolle befindet sich die Füllung. Besonders weihnachtlich wird es mit Rotkraut und Ente. © Silvio Bürger

Eine Rolle kostet je nach Füllung zwischen 6,50 Euro und 8 Euro. Wir haben die Rolle mit Ente und Rotkraut getestet. Für uns war es geschmacklich ein absolutes Highlight.

Der Kloßteigrollen-Stand auf dem Augustusplatz ist zum ersten Mal in Leipzig. Die Inhaberin und die Mitarbeiter sind zufrieden, denn ihre Produkte werden gut angenommen und bekommen positives Feedback von den Besucherinnen und Besuchern. © Silvio Bürger

Bratwurst und Burger aus originalem Wagyu-Beef auf dem Marktplatz

In der Nähe des großen Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz kommen Fleischliebhaber auf ihre Kosten. Dort gibt es Burger und Bratwurst aus Wagyu-Beef. Das Wagyu-Rind kommt ursprünglich aus Japan. Sein Fleisch ist besonders zart und saftig und die besondere Fettverteilung sorgt für ein tiefes Aroma und einen intensiven Geschmack. Es hat bis zu 50 Prozent mehr ungesättigte Fettsäuren als andere Rindfleisch-Arten und ist dadurch auch gesünder.

Die Mitarbeitenden kennen sich mit dem Fleisch perfekt aus und erklären die Vorteile des besonderen Fleisches. © Silvio Bürger

Das Fleisch kommt von einem Bio-Bauernhof aus Baden-Württemberg und wird in Leipzig mit höchster Qualität serviert. Den Stand gibt es dieses Jahr nicht zum ersten Mal und trotzdem kommt er wieder sehr gut an. Für 6,50 Euro ist die Bratwurst etwas teurer als die herkömmliche Rostbratwurst. Der Burger kostet 14,50 Euro. TAG24 hat den Burger probiert. Wir sind auf den Geschmack gekommen und nun offiziell Fans von Wagyu-Beef.

Bei dem Burger steht vor allem das Fleisch im Mittelpunkt. © Silvio Bürger

Hund & Und auf dem Augustusplatz

Auch Vierbeiner kommen auf dem Weihnachtsmarkt nicht zu kurz. Seit 2019 gibt es den Stand von "Hund & Und". Ein gleichnamiger Laden findet sich ganzjährig auch in der Thomasiusstraße 2. Auf dem Augustusplatz gibt es die hauseigenen Hundekekse und Feinkost wie beispielsweise Rehrippen oder Lammfüße. Außerdem gibt es eine große Auswahl an weihnachtlichem Hundespielzeug.

Es gibt auch für Hunde einen Stand auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. © Silvio Bürger

Ein Hund war beim TAG24-Weihnachtsmarkt-Test nicht dabei. Am Stand von "Hund & Und" versicherte man uns aber, dass die Fellnasen voll auf die Leckerbissen abgehen.

Die Kekse werden zusammen mit der Leipziger Traditionsbäckerei Krätzer entwickelt und produziert. © Silvio Bürger