So viele Menschen haben 2025 den Leipziger Weihnachtsmarkt besucht!

Leipzig - In den vergangenen Wochen tummelten sich mehr als zwei Millionen Menschen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt.

Mehr als zwei Millionen Menschen besuchten in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Stadtverwaltung am Freitag bekannt gab, waren allein am Eröffnungstag 6000 Menschen auf den Marktplatz geströmt. Insgesamt wurden die Besucherzahlen des Vorjahres übertroffen - was unter anderem auch an dem diesmal besseren Wetter liegen könnte.

"Die letztjährige Erhebung bestätigte sich wieder, der 'durchschnittliche' Leipziger besucht mehrfach den Weihnachtsmarkt, trinkt aber vielleicht auch einen Glühwein weniger", erklärt Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert das Besucherverhalten. Zufrieden sei man auch beim Verkauf der diesjährigen Kindertassen, die schon beinahe ausverkauft sind.

Wenig überraschend sollten die Samstage, Freitage und Sonntage als besucherstärkste Tage sein. Am wenigsten los war in diesem Jahr an den Montagen.

Besonders viele Besucher zog es in diesem Jahr auf die Petersstraße, die ein Besucherplus zwischen 10 und 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Dafür könnten vor allem das beliebte Schweizer Dorf auf dem benachbarten Burgplatz sowie die neuen Angebote im NEO-Kaufhaus in im Petersbogen verantwortlich sein.

"Auch wenn die finalen Zahlen erst im Januar vorliegen, so ist der Weihnachtsmarkt doch eindeutig das beliebteste Ziel für Touristen", so das Fazit der Stadtverwaltung. Das spiegelte sich auch in den überfüllten Bussen und Bahnen sowie den ausgebuchten Hotels in der Stadt wider.