Klassiker neu aufgelegt: An diesen Weihnachtsmarktständen kommen Veganer auf den Geschmack

Von Emily Mittmann

Leipzig - Leckere Düfte und ein deftiges Angebot: Zwischen Bratwurst und Co. kann der Fleischverzicht auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt schon mal schwerfallen. Doch auch Veganer müssen in der diesjährigen Saison auf nichts verzichten. TAG24 hat sich durch die Stände gekämpft, um für Euch die Alternativen zu suchen.

Kloß mit Soß auf dem Markt

Los geht es mit dem Weihnachtsklassiker schlechthin: Rotkraut mit Klößen! Gegenüber von Breuninger auf dem Marktplatz bekommt Ihr das legendäre Gericht bei "Kloß mit Soß" mit Seitan als veganen Fleischersatz. Egal ob mit Rind oder ohne kostet Euch die Portion 9 Euro. Solltet Ihr aber wirklich nur Gemüse haben wollen, bekommt Ihr die Sparversion ohne Fleisch oder Ersatz auch für 6,50 Euro. Aber Achtung: An diesem Stand könnt Ihr ausschließlich mit Karte bezahlen.

Auf dem Marktplatz gibt es Rotkraut und Klöße mit Seitan-Beilage für 9 Euro. © Bildmontage: Silvio Bürger

Veganer Flammkuchen im Nikolaikirchhof

Mit Flammkuchen gibts im Nikolaikirchhof eine weitere Weihnachtsmarktleckerei in veganer beziehungsweise laktosefreier Variante. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Zubereitung mit Rahm und Schinken umfasst der vegane Belag Rahm auf Haferbasis, Zwiebeln, Porree, Kartoffelscheiben und eine Käsealternative. Für die ofenfrische Spezialität der Historischen Flammkuchen Bäckerei bezahlt Ihr 7 Euro, egal ob vegan oder nicht.

Bei der Historischen Flammkuchen Bäckerei bekommt Ihr veganen Flammkuchen mit Rahm auf Haferbasis. © Bildmontage: Silvio Bürger

Gebackenes Gemüse mit leckeren Dips

Eine Ecke weiter findet Ihr in der Reichsstraße mit gebackenem Gemüse die passende Beilage. Die "Veggie Hütte" hat sowohl die beliebten Spiralkartoffel (6 Euro) als auch gebackenen Brokkoli, Blumenkohl und Champignons (je 7 Euro) in veganem Teigmantel im Angebot. Solltet Ihr Euch nicht entscheiden können, gibt es für 9 Euro einen Mixteller. Bei den Soßen habt Ihr die Wahl zwischen Sauce Hollandaise, Käse-, Knoblauch- und Kräutersoße. Aber aufgepasst: ausschließlich die vegane Soße verzichtet komplett auf tierische Zutaten!

Die Veggie-Hütte in der Reichsstraße bietet verschiedenes Gemüse in veganem Teigmantel an. Dazu gibt es leckere Soßen. © Bildmontage: Silvio Bürger

Milchreisbowl mit verschiedenen Toppings

Für den perfekten Nachtisch geht's auf den Augustusplatz. Hier bietet Tom-Luis Scheffler Milchreis in leckeren Bowls mit unterschiedlichsten Toppings an. Die Optionen reichen von der altbekannten Zubereitung mit Zimt und Zucker bis hin zur Yogurette-, Oreo- oder Lotus-Bowl. Der Preis variiert je nach Zusammenstellung zwischen 5 und 8 Euro. Abgesehen davon solltet Ihr Euch auch die leckeren DDR-Bananen mit Honig, belgischer Schokolade oder Vanillesoße nicht entgehen lassen (5 bis 6,50 Euro). Bei beiden Süßspeisen entscheidet Ihr ob mit oder ohne tierische Zutaten.

Ob vegan oder nicht: Bei Tom-Luis Scheffler darf jedes Leckermäulchen Milchreis und Backbanane genießen. © Bildmontage: Silvio Bürger, Emily Mittmann

Selbstverständlich haben auch wir die Leckerein probiert und insbesondere von der Lotus-Milchreisbowl waren wir begeistert. © Silvio Bürger