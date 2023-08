Wer hat den Schönsten? Leipzig sucht schon im Sommer den Weihnachtsbaum

Die Stadt Leipzig sucht schon jetzt den besten Baum für den Weihnachtsmarkt. © Sebastian Willnow/dpa

Es ist August und die Sommerferien sind in vollem Gange. Doch wie das Marktamt nun mitteilte, soll am 9. November der große Weihnachtsbaum in der Innenstadt aufgestellt werden - also schon in gut drei Monaten. Das wiederum heißt: Die Suche nach dem perfekten Exemplar beginnt.

Die werde aber immer schwieriger, so Marktamstsleiter Walter Ebert: "Die Trockenheit und der massive Schädlingsbefall haben die Nadelholzbestände im mitteldeutschen Raum deutlich geschädigt – deshalb wollen wir die Chance nutzen, auch nach einem heimischen Baum zu suchen."

Der Aufruf an alle Leipziger und Bewohner der umliegenden Gemeinden: "Geeignete Prachtstücke" vorschlagen.

Doch dabei gehe es nicht nur um Schönheit. Die zusätzlichen Voraussetzungen: Mindestens 18 Meter Höhe, eine Genehmigung zur Fällung und das Angebot sollte vom Eigentümer selbst kommen.