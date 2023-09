Wie starb der Mann aus dem Leipziger Abbruchhaus? "Nicht von natürlichem Tod auszugehen"

Von Anke Brod



Leipzig - War es Fremdverschulden, ein Unfall oder Suizid? Der rätselhafte Fall der am 8. September in einem leerstehenden Gebäude in Leipzig-Schönefeld entdeckten Leiche geht in die zweite Runde: Nun ermittelt die Leipziger Staatsanwaltschaft zu den Umständen des tragischen Geschehens. Das Opfer ist offenbar ein Mann.