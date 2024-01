Winterdienst auf Leipzigs Straßen unterwegs: Das müssen Anwohner jetzt selbst tun

Leipzig - Eine Schneedecke hat sich am Mittwoch über Leipzig gelegt . Die weiß gepuderten Straßen sehen zwar wunderschön aus, können aber auch gefährlich werden - deshalb ist der Winterdienst unterwegs, doch auch Anwohner haben Pflichten.

In Leipzig schneite es am Mittwoch - am Abend machte sich der Winterdienst an die Arbeit. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Stadtreinigung Leipzig in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, startete der Winterdienst um 19.30 Uhr.

So seien 59 Mitarbeiter mit 22 Fahrzeugen unter anderem auf 599 Kilometern des insgesamt 1723 Kilometer langen Straßennetz im Einsatz.

Zusätzlich werde die Stadtreinigung vor allem in den Außenbezirken von zwei Fremdfirmen unterstützt.

"Alle Leipziger Verkehrsteilnehmer/-innen werden gebeten, den Winterdienstfahrzeugen einen ungehinderten Einsatz zu ermöglichen!", appelliert die Stadteinigung.

Zudem müssten Anlieger selbst tätig werden: "Bei Eis- und Schneeglätte sind Grundstückseigentümer/-innen von 7 bis 20 Uhr (an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr) in der Verantwortung, die am Grundstück angrenzenden Gehwege, kombinierten Rad-/Gehwege, Haltestellenbuchten und den Zugang zu den Abfallbehältern zu räumen und abzustumpfen", heißt es weiter.