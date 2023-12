Drama im Leipziger Zoo: Flugfuchs stürzt ab – dann muss alles ganz schnell gehen!

Flugfüche hängen normalerweise kopfüber, doch für die kleine Patientin war das nicht mehr möglich, so geschwächt war sie. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Mit letzter Kraft klammert sich das kleine Flugfuchs-Mädchen zuvor im Gehege an das Gitter, es wirkt entkräftet, hängt nicht wie gewöhnlich kopfüber da. Und hat einen ungewöhnlich dicken Bauch.

Dann der Schreck-Moment, den "Elefant, Tiger & Co." festgehalten hat: Das Fledertier stürzt ganz plötzlich in die Tiefe und bleibt benommen liegen. Was ist da nur los?

Schon kurz darauf kümmert sich Tierarzt Fabian Müller-Trefzer um die kleine Bruchpilotin, nimmt sie dafür in die Hand. Dass die nicht sofort die Flügel in die Hand nimmt und versucht zu flüchten, nicht mal kratzt und beißt, ist da wahrscheinlich kein so ein gutes Zeichen.

Wie es bei der ersten Untersuchung scheint, ist es tatsächlich der dicke Bauch, der der Flugfüchsin so zu schaffen macht. Und so geht es sofort in die Tierklinik, wo unter Vollnarkose ein Ultraschall gemacht wird.