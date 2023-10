Akito feiert ersten Geburtstag! So lief die Elefanten-Party im Leipziger Zoo ab

Und was darf bei einer Dickhäuter-Party natürlich nicht fehlen? Ein Sprung ins kühle Nass natürlich! Nach dem Essen sprang die ganze Familie gemeinsam ins große Becken, besonders die drei ältesten Jungtiere hatten dabei einen riesengroßen Spaß. Beendet wurden die offiziellen Feierlichkeiten mit einem gemeinschaftlichen Wälzen im Sand.

Dabei musste er auch seine Schnelligkeit beweisen, denn natürlich wollten alle Elefanten etwas von den Geschenken abhaben. So muss das Futter für alle Mitglieder der Herde reichen - sonst ist Stress programmiert.

Dann wurde die Tür geöffnet, und die Herde stürmte das Gehege. Es dauerte nicht lange, bis sie die Leckereien am Boden entdeckte und sich ohne Rücksicht auf Verluste darauf stürzte. Mittendrin natürlich auch das Geburtstagskind Akito: "Er kramt schon", stellten die Pfleger zufrieden fest.

Für Akito stand an seinem Geburtstag aber auch noch der Ernst des Lebens an: Training. "Heute wollen wir halt mal ans Eingemachte", kündigte Pfleger Paul an und leitete den kleinen Dickhäuter direkt auf die Waage. Mit den angezeigten 454 Kilo zeigte sich der strenge Trainer auch mehr als zufrieden: "Er wächst und gedeiht - und wie man sieht, beim Training hat er immer Spaß."

Und tatsächlich: Bei den Grundkommandos, die ihm nach und nach beigebracht werden, schlug sich Akito blendend. Und nach Beendigung der kurzen Einheit - sie darf nicht zu lange dauern, da er sich sonst nicht mehr konzentrieren kann - ging es für den Kleinen dann wieder raus in die Sonne. Kein schlechter erster Geburtstag!



Die komplette "Elefant, Tiger & Co."-Folge könnt Ihr in der MDR-Mediathek anschauen.