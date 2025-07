Langhals-Nachwuchs im Zoo Leipzig: Giraffe Tamika ist erneut Mama geworden!

Leipzig - Die Messestadt ist um einen Langhals reicher! Wie der Leipziger Zoo am Montag bekannt gab, hat Rothschild-Giraffe Tamika vergangene Woche eine kleine Tochter zur Welt gebracht. Mutter und Kind gehe es gut. Bereits nach weniger als zwei Stunden habe das Kalb stehen können - eine Eigenschaft, die für Giraffen überlebenswichtig ist.

Seit Freitagabend haben Mutter und Jungtier nun in einer Nachbarbox getrennt vom Rest der Herde Zeit und Gelegenheit, sich aneinander zu gewöhnen und eine enge Bindung aufzubauen.

"Wir wussten, dass Tamika gedeckt wurde und haben mit der Geburt im Laufe dieser Tage gerechnet", erklärte Bereichsleiter Jens Hirmer in einer Mitteilung. "Dass es so schnell und reibungslos gelaufen ist und das Jungtier einen stabilen Eindruck macht, freut uns sehr."

Aktuell bekommen die beiden Zeit und Raum, um eine enge Bindung aufzubauen. In den kommenden Tagen soll der kleine Nachwuchs dann den Rest der Herde kennenlernen. © Montage: Zoo Leipzig

Die Tragzeit bei Rothschild-Giraffen beträgt laut Zoo etwa 14 Monate. Die Jungtiere werden im Stehen geboren und fallen somit aus einiger Höhe ins Leben. Das schnelle Aufstehen binnen weniger Stunden ist dabei überlebenswichtig, um im natürlichen Lebensraum schnell im Schutz der Herde laufen zu können und vor Räubern geschützt zu sein.

In den kommenden Tagen erfolge die Zusammenführung mit dem Rest der Herde - und damit auch mit Papa Matyas und Bruder Kiano. Dann gehe es auch schon in den von Besuchern einsehbaren Bereich, allerdings noch nicht in die Kiwara-Savanne.

Denn bevor Tamika und ihre Tochter diese erkunden und die zahlreichen anderen Tierarten wie Grevy-Zebras, Thomsongazellen und Weißnacken-Moorantilopen kennenlernen können, müssen sie fester Bestandteil der Herde werden.