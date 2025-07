Neues Männchen eingetroffen: Gibt es bald Nachwuchs für die Roten Pandas im Zoo Leipzig?

Leipzig - Das Rote Pandaweibchen Kamala ist gerade erst in den Zoo Leipzig eingezogen und direkt bekommt sie Gesellschaft. Ein neues Männchen ist in der Messestadt angekommen.

Kamala ist seit Ende Juni auf der Außenanlage und für die Besucher zu sehen. © Zoo Leipzig

Wie der Zoo Leipzig am Mittwoch mitteilte, ist am Dienstag das Rote Pandamännchen mit dem Namen Asa in ein rückwärtiges Gehege eingezogen.

Asa kommt wie Kamala aus einem französischen Zoo. Er ist 13 Monate alt und damit ungefähr im Alter seiner hoffentlich bald zukünftigen Dame, die schon seit einigen Wochen in Leipzig wohnt.

"Nach dem tragischen Verlust unseres letzten Zuchtpaares im vergangenen Jahr sind wir froh, vom europäischen Erhaltungszuchtprogramm neue Tiere erhalten zu haben", erklärte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold.

Im Juli 2024 verstarb der Rote Panda Zimai. Schon im Oktober 2023 musste seine Partnerin Lilo eingeschläfert werden.