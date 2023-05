Zoo Leipzig: Pfleger staunen über das Gewicht des Elefanten-Babys - "Alter Schwede"

Leipzig - Im Leipziger Elefantentempel ist momentan viel los. In der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge wurde den Zuschauern ein Einblick in die Geschehnisse gegeben.

Den Besuchern des Leipziger Zoos wird momentan ein tolles Bild von einer großen Elefantenfamilie geboten. © Zoo Leipzig

Ende April stand beispielsweise der Umzug von Elefantendame Don Chung in den Cottbuser Tierpark an. Die Begründung und gleichzeitig auch Hoffnung: Hier soll sie sich endlich in einer Gruppe wohlfühlen. In Leipzig war dies trotz aller Bemühungen nicht gelungen.

Und die Maßnahme scheint tatsächlich gefruchtet zu haben, wie der Zoo inzwischen mitteilte. In den ersten Tagen nach dem Umzug erkundete die 40-Jährige bereits ihre neue Umgebung und ließ sich das leckere Essen schmecken. Als Nächstes soll sie die 52-jährige Elefantenkuh Sundali kennenlernen - in der Hoffnung, dass sich hier eine Freundschaft entwickelt.

Das absolute Elefanten-Highlight rund um den Leipziger Zoo ist aber natürlich nach wie vor die in der vergangenen Woche geborene Tochter von Leitkuh Kewa, die inzwischen schon aufgeweckt das Gehege unsicher macht.

In der "Elefant, Tiger & Co."-Episode wurde das Jungtier zum ersten Mal auf die Waage gestellt - und sorgte mit ihrem Gewicht für staunende Gesichter bei den Pflegerinnen und Pflegern.