Freiheit für Krake Nipsi! PETA fordert Freilassung aus Leipziger Zoo

"In ihrer Heimat im Ozean könnte Nipsi jetzt eine Höhle bauen, gemeinsam mit einer Muräne auf die Jagd gehen oder mit einem Artgenossen spielen", erklärte Meeresbiologin und PETA-Fachreferentin Dr. Tanja Breining.

"Wir fordern die Zooleitung auf, Nipsi umgehend in ihre Heimat zurückzubringen und die Gefangenhaltung von Kraken vollständig zu beenden."

Es sei grausam, die hochintelligenten und sensiblen Tiere ihrem natürlichen Lebensraum zu entreißen, um sie ein Leben lang einzusperren.

Wie die Organisation mitteilte, bat man den Zoo daher in einem Brief darum, Nipsi in ihre Heimat oder in ein Schutzgebiet zurückzubringen. Sollte sie jedoch bereits verstorben sein, fordert PETA, die Haltung gänzlich einzustellen.

Da die Zurschaustellung von Meerestieren massives Tierleid verursache, schlagen die Tierschützer vor, auf Technologien wie Live-Übertragungen durch Webcams oder VR-Experiences umzusteigen.