Zoo Leipzig: Gleich zwei Raubkatzen am Morgen tot in Gehege entdeckt!

Leipzig - Traurige News: Am Mittwochmorgen machten Pfleger des Leipziger Zoos gleich zwei traurige Entdeckungen.

Kater Themba (rechts) mit seinem Bruder Bahati (Mitte) und Schwester Malu (links). © Zoo Leipzig

Wie der Zoo am Vormittag mitteilte, wurde der kleine Löwenkater Themba tot in der Löwensavanne aufgefunden.

Der Einjährige hatte bereits seit einigen Tagen an gesundheitlichen Problemen gelitten, hatte nur wenig gefressen und war zunehmend schwächer geworden. Trotz verabreichter Medikamente musste der Kater am Dienstag zur genauen Untersuchung in Narkose versetzt werden.

"Die Ultraschallaufnahmen zeigten bereits Umfangsvermehrungen in der Blase, die auf einen Tumor schließen lassen. Näheres wissen wir jedoch erst nach der pathologischen Untersuchung", so Zootierarzt Dr. Andreas Bernhard.

Themba und seine Geschwister Bahati, Amaru und Malu hatten Anfang Juli ihren ersten Geburtstag gefeiert. Die drei anderen Jungtiere und Mama Kigali (10) sind derzeit regulär für die Besucher zu sehen.