Inzest-Angst im Zoo Leipzig: Löwe Amaru muss weg

Leipzig - Trauriger Abschied in Leipzig : Löwe Amaru hat den Zoo verlassen müssen - wegen einer ganz bestimmten Sorge. Und auch ein weiteres Lebewohl ist schon in Planung.

Die Löwenbrüder Bahati und Amaru - einer hat den Zoo Leipzig schon verlassen, der andere wird im Frühjahr gehen. © Zoo Leipzig

Wie der Zoo Leipzig mitteilte, trat der eineinhalbjährige Kater am heutigen Dienstag seine Reise nach Tabernas in Spanien an. Ziel sei eine Rudelbildung mit zwei Artgenossinnen.

"Der Zoo in Spanien beginnt in einer neuen, großzügigen Anlage mit der Haltung von Löwen und wir freuen uns, dass Amaru dort mit passenden jungen Löwinnen die Chance bekommt, in einem eigenen Rudel zu leben", so Seniorkurator Johannes Pfleiderer.

Zu den Gründen erklärte Pfleiderer: "Der Kater hat sich sehr gut entwickelt und zeigte zuletzt schon deutliches Interesse an seiner Mutter, sodass es ein guter Zeitpunkt ist, das mütterliche Rudel zu verlassen."

So sei es auch in der freien Natur bei beginnender Geschlechtsreife üblich - damit die genetische Gesundheit nicht gefährdet werde.