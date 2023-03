Mobbing bei den Leipziger Elefanten? Neue Gruppendynamik sorgt für Stunk

"So was hat sie noch nie gesehen. Ein paar Sonnenstrahlen auf dem weichen Anlagen-Boden aufschnappen ist schon mal cool. Man darf es nur nicht übertreiben, da die Kleinen ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren können", weiß Giraffen-Chef Jens Hirmer.

Das Team von "Elefant, Tiger und Co." war natürlich live dabei, als das Anfang Februar geborene Giraffen-Baby in den Genuss seines ersten Auslaufs im Außengehege kam. In Begleitung von Mama Sipiwe (4) und Papa Matyas (3) trabte das Jungtier neugierig auf die Weide und ließ sich sogar zu ein paar übermütigen Galopp-Einlagen verführen.

Rani (links) wird von ihren Mitbewohnerinnen häufig gegängelt und bedroht. © Zoo Leipzig

Ein paar Meter weiter, im Gehege der Elefanten, ging es noch ruppiger zu. Durch den frischen Nachwuchs hatte sich die Gruppendynamik der Herde verändert.

Vor allem, wenn die Bullen am Abend ins Innengehege zurückkehren, kommt es oft zum Stunk unter den Kühen, berichtete Pfleger Thomas Günther. Besonders die Elefantendamen Kewa (39) und Astra (43) hätten es auf die schwangere Rani (13) abgesehen.

"Astra weiß, dass Rani auf dem linken Auge nicht viel sieht. Dann kommt sie immer an, rempelt und droht", beschrieb Günther das Verhalten seiner Kühe. Oftmals bliebe es dabei bei lautstarkem Getöse und Gestampfe, manchmal jedoch gibt es einen harten Schubs oder Tritt.

"Bisschen Stress ist okay, in der Zoowelt bekommen die ja 'all-inclusive', in der freien Wildbahn läuft das ganz anders. Wenn die sich hier ein bisschen puffen, kann aber nichts passieren, Asiatische Elefanten haben ja keine Stoßzähne. Bei der afrikanischen Art könnte es schon etwas gefährlicher werden", weiß der Experte.

Also doch noch alles in Ordnung - in der Tierwelt geht es eben ab und zu etwas ruppiger zu!