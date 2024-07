Nach 14 Jahren! Trauriger Abschied im Zoo Leipzig

Leipzig - Schabrackentapir-Weibchen Laila musste Anfang der Woche den Zoo Leipzig nach 14 Jahren verlassen. In ihrer neuen Heimat wartet jedoch ein potenziell neuer Partner auf die 15-jährige Dame.

Bye, bye Laila! Einen Großteil ihrer Lebenszeit verbrachte die Tapir-Dame in Leipzig. © Zoo Leipzig

Wie der Zoo Leipzig mitteilte, hat die Einrichtung zusammen mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) den perfekten Partner für Laila gefunden - dieser erwartete ihre Ankunft am Dienstag in Dortmund schon sehnlichst.

"Der Abschied ist uns allen nicht leichtgefallen, jedoch war dieser Schritt im Sinne der genetischen Variabilität innerhalb der europäischen Population notwendig geworden", erklärt Seniorkurator Ariel Jacken.

In Leipzig hatte Laila seit 2010 mehrfach mit ihrem langjährigen Partner Copasih für Nachwuchs gesorgt. Dieser war jedoch im vergangenen Jahr an den Zoo von Ústí nad Labem abgegeben worden und soll dort für noch mehr Tapir-Babys sorgen.

Lailas Gehege in Leipzig bleibt jedoch nicht lange frei: In Kürze soll dort ein neues Zuchtpaar einziehen, das nach einer entsprechenden Eingewöhnungszeit auch die Zucht in der Messestadt ankurbeln soll. Im Gondwanaland hatte es dementsprechend bereits umfangreiche Umbauarbeiten gegeben.