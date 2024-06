Abschied im Zoo Leipzig steht bevor: "Sie weiß noch nicht, dass sie uns demnächst verlassen wird"

Für Tapir-Dame Laila heißt es bald: Abschied nehmen vom Zoo Leipzig. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Was ist denn jetzt los? Schabrackentapir-Dame Laila wird mitten während ihres Nickerchens plötzlich gestört und ins Innere gelockt.

"Heute ist nicht normal, aber alles, was nicht normal ist, ist erstmal grundsätzlich schön, also finde ich, weil normal können wir immer haben und am Ende ist jede Abwechslung für die Tiere auch gut und wenn man so im Tagesablauf mal was umstellt", erklärt Gondwanaland-Bereichsleiter Michael Ernst in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co."

Das bedeutet für Laila also: "Jetzt wird sie mal ein bisschen aus ihrer Lethargie, aus ihrem Mittagsschläfchen oder Vormittagsschläfchen herausgerissen." Nun ja. Doch für den Besuch der Handwerker gibt es noch einen anderen Grund - denn Laila wird nicht nur ausziehen, sondern es werden auch neue Bewohner einziehen.

"Sie weiß noch nicht, dass sie uns demnächst verlassen wird, das ist auch nicht weiter schlimm, weil wir geben sie ja nicht in irgendwelche dubiosen Hände ab, macht man sowieso nicht, sondern sie geht zu einem erfahrenen Schabrackentapir-Halter in Deutschland", so Ernst weiter.