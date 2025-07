Überraschung bei Pandadame Kamala: "Das hat uns ganz schön auf die Probe gestellt!"

Leipzig - Sie hat sich inzwischen eingelebt! Kamala, die elf Monate alte rote Pandadame, die seit ein paar Wochen im Leipziger Zoo zu bestaunen ist, kennt sich in ihrem Stall und dem kleinen Außengehege hinter den Kulissen schon richtig gut aus. In der neuen Episode von Elefant, Tiger & Co. wird nun auch verraten, was ihre Pfleger Besonderes herausgefunden haben.