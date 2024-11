Neuzugang im Zoo: Leipzigs Tapir-Paar ist wieder komplett!

Mit dem Einzug von Weibchen Nessa ist Leipzigs Tapir-Paar seit Freitagabend wieder vollständig. Nun müssen sie und Bulle Nuang sich jedoch erst einmal aneinander gewöhnen. © Zoo Leipzig

Vervollständigt wurde das Pärchen am Freitagabend mit dem Einzug von Weibchen Nessa aus dem Zoo Chester in England. Die zweijährige Dame war am Abend in der Messestadt angekommen und hatte direkt ihr neues Gehege im Gondwanaland, in unmittelbarer Nähe zu ihrem künftigen Partner Nuang bezogen.

"Nessa lief gemütlich vom Transportanhänger in ihren neuen Stall und erkundete neugierig die Umgebung", fasste Bereichsleiter Michael Ernst die Ankunft zusammen. "Heute Morgen zeigte sie sich entspannt, fraß genüsslich und zeigte uns gegenüber keinerlei Scheu."

In den nächsten Tagen soll Nessa ausreichend Zeit erhalten, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Zunächst hinter den Kulissen, später dann auch in der Tropenhalle.