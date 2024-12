Süße Babys, tragische Tode und ein Verbrechen: Das war das Jahr 2024 im Leipziger Zoo

Leipzig - Liebe, Babys, Tod, Abschied und Verbrechen: Was klingt wie der Inhalt einer Telenovela ist nur ein Bruchteil dessen, was die Tierpfleger im Leipziger Zoo auch in diesem Jahr wieder erlebt haben. Wir haben einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der beliebten Einrichtung in der Messestadt im Jahr 2024.