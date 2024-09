Drama im Zoo Leipzig: Älteste Lippenbärin der Welt gestorben, auch Partner tot

Bei den Lippenbären im Leipziger Zoo gab es in den vergangene Wochen gleich zwei Todesfälle. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Es waren gleich zwei Todesfälle innerhalb der vergangenen Wochen - Claus ging zuerst.

"Ich konnte ihn dann noch begleiten, habe ihn dann noch zehn Minuten gestreichelt, war noch bei ihm und dann ist er eingeschlafen, also er musste nicht mehr eingeschläfert werden", berichtet Breitenborn in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co." über den Abschied: "Das war eine schlimme Sache."

Dabei habe Claus ein stolzes Alter von 25 Jahren erreicht - in freier Wildbahn sei das anders: "Die werden in der Natur so 17, vielleicht 18, aber eher höchstens 17 Jahre alt", weiß die Zoo-Mitarbeiterin. Doch in diesem Fall sei der Lippenbär schwer an Krebs erkrankt: "In dem Falle konnte man nichts daran ändern."

Dann folgte Ludmilla. Die Bärin war 33 Jahre alt und damit "der älteste Lippenbär der Welt", erklärt die Pflegerin. Auch sie musste nicht alleine gehen: "Ich war bei ihr und habe sie auch gestreichelt."