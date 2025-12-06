Verdacht auf Vogelgrippe: Leipziger Zoo sperrt beliebtes Gondwanaland für Besucher
Leipzig - Besucherinnen und Besucher im Zoo Leipzig müssen sich seit Samstag auf Einschränkungen einstellen. Wegen eines noch nicht bestätigten Verdachtsfalls von Vogelgrippe mussten beliebte Teilbereiche wie das Gondwanaland oder das Pongoland geschlossen werden.
Auf Facebook und der Webseite des Zoos Leipzig informierten die Verantwortlichen über die Maßnahmen. Unter anderem soll auch die Flamingolagune von der Sperrung betroffen sein.
Man stehe im engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Wie lange die Bereiche gesperrt bleiben, blieb vorerst offen.
Da Zoo-Fans bei ihrem Besuch nun nicht mehr alle Attraktionen und Tiere sehen können, gelten ermäßigte Eintrittspreise.
Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder neun Euro und Familien 26 Euro, solange die Maßnahmen in Kraft sind.
Auch wenn mit dem Gondwanaland und dem Pongoland zwei sehr beliebte Bereiche vorerst nicht mehr zugänglich sind, teilte der Zoo auch mit, dass viele weitere Highlights weiterhin geöffnet sind.
So können Besucherinnen und Besucher beispielsweise weiterhin den Koala-Nachwuchs, das Aquarium und Terrarium und die Kiwara-Savanne sehen.
