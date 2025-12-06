 3.194

Verdacht auf Vogelgrippe: Leipziger Zoo sperrt beliebtes Gondwanaland für Besucher

Der Zoo Leipzig musste beliebte Bereiche, wie das Gondwanaland schließen. Es gibt einen Verdachtsfall von Vogelgrippe. Die Eintrittspreise wurden gesenkt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Besucherinnen und Besucher im Zoo Leipzig müssen sich seit Samstag auf Einschränkungen einstellen. Wegen eines noch nicht bestätigten Verdachtsfalls von Vogelgrippe mussten beliebte Teilbereiche wie das Gondwanaland oder das Pongoland geschlossen werden.

Der Zugang zum Gondwanaland ist für Besucherinnen und Besucher erstmal nicht möglich. (Archivbild)
Der Zugang zum Gondwanaland ist für Besucherinnen und Besucher erstmal nicht möglich. (Archivbild)  © Ralf Seegers

Auf Facebook und der Webseite des Zoos Leipzig informierten die Verantwortlichen über die Maßnahmen. Unter anderem soll auch die Flamingolagune von der Sperrung betroffen sein.

Man stehe im engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Wie lange die Bereiche gesperrt bleiben, blieb vorerst offen.

Da Zoo-Fans bei ihrem Besuch nun nicht mehr alle Attraktionen und Tiere sehen können, gelten ermäßigte Eintrittspreise.

Zoo Leipzig "Preisanpassungen sind leider unumgänglich": Das zahlt Ihr 2026 für den Zoo-Eintritt

Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder neun Euro und Familien 26 Euro, solange die Maßnahmen in Kraft sind.

Es gelten aktuell ermäßigte Eintrittspreise. (Archivbild)
Es gelten aktuell ermäßigte Eintrittspreise. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Auch wenn mit dem Gondwanaland und dem Pongoland zwei sehr beliebte Bereiche vorerst nicht mehr zugänglich sind, teilte der Zoo auch mit, dass viele weitere Highlights weiterhin geöffnet sind.

So können Besucherinnen und Besucher beispielsweise weiterhin den Koala-Nachwuchs, das Aquarium und Terrarium und die Kiwara-Savanne sehen.

Titelfoto: Bildmontage: Ralf Seegers; Jan Woitas/dpa

