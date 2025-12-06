Verdacht auf Vogelgrippe: Leipziger Zoo sperrt beliebtes Gondwanaland für Besucher

Leipzig - Besucherinnen und Besucher im Zoo Leipzig müssen sich seit Samstag auf Einschränkungen einstellen. Wegen eines noch nicht bestätigten Verdachtsfalls von Vogelgrippe mussten beliebte Teilbereiche wie das Gondwanaland oder das Pongoland geschlossen werden.

Der Zugang zum Gondwanaland ist für Besucherinnen und Besucher erstmal nicht möglich. (Archivbild) © Ralf Seegers

Auf Facebook und der Webseite des Zoos Leipzig informierten die Verantwortlichen über die Maßnahmen. Unter anderem soll auch die Flamingolagune von der Sperrung betroffen sein.

Man stehe im engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Wie lange die Bereiche gesperrt bleiben, blieb vorerst offen.

Da Zoo-Fans bei ihrem Besuch nun nicht mehr alle Attraktionen und Tiere sehen können, gelten ermäßigte Eintrittspreise.

Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder neun Euro und Familien 26 Euro, solange die Maßnahmen in Kraft sind.