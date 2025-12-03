"Preisanpassungen sind leider unumgänglich": Das zahlt Ihr 2026 für den Zoo-Eintritt
Leipzig - Der Zoo Leipzig veröffentlichte am Mittwoch seinen Wirtschaftsplan für das kommende Jahr. Darin beschließt er unter anderem auch steigende Preise für Besucher.
"Preisanpassungen sind leider unumgänglich und gehören zur wirtschaftlichen Entwicklung in allen Bereichen des Lebens und Unternehmen dazu, um Kosten zu decken und im Markt zu bestehen", erklärte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold im Zusammenhang der Preiserhöhungen.
Erst am Dienstagabend hatte der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan für 2026 beschlossen. Abgesehen von umfangreichen Investitionen wolle sich der Zoo insbesondere hinsichtlich steigender Kosten für Personal, Futter und Energie für ein finanziell herausforderndes Jahr wappnen.
"Wir haben verantwortungsvoll für Mitarbeiter, Tiere und Gäste abgewogen und notwendige Anpassungen vorgenommen", so Junhold.
In Zahlen bedeute das eine Preiserhöhung der Jahreskarten für Erwachsene um 7 Euro auf 97 Euro, für Kinder um 6 Euro auf 64 Euro und für Familien um 15 Euro auf satte 250 Euro.
Mit der Eröffnung der Erlebniswelt Feuerland im Laufe des Jahres sollen schließlich auch die Preise für die Tageskarten angezogen werden. Erwachsene zahlen dann 26 Euro (3 Euro mehr), Kinder 17 Euro (2 Euro mehr) und Familien 69 Euro (8 Euro mehr) für den Zoo-Ausflug.
18 Millionen Euro: Zoo plant umfangreiches Investitionsvolumen
Abgesehen von den steigenden Ticketpreisen sieht der Wirtschaftsplan aber auch umfangreiche Investitionsmaßnahmen vor. So sollen stattliche 18 Millionen Euro die Zoo-Erfahrung nicht nur für die Besucher verbessern, sondern auch in artgemäßere Lebensräume für die Tiere fließen.
Zusätzlich dürfen sich Zoo-Fans im Frühjahr auf die Eröffnung der begehbaren Großvolieren für Aras und Loris freuen.
Solltet Ihr bei Eurem nächsten Ausflug gern etwas sparen wollen, könnt Ihr das unter anderem mit dem Leipzig-Pass, dem Ferienpass oder einer Abendkarte ab 14 Uhr.
An besonderen Aktionstagen, wie dem Kindertag oder auch zum K!DZ-Kinderfest, haben Kinder bis 16 Jahren zudem kostenlos Zutritt. Das nächste Mal wird es diese Möglichkeit an diesem Samstag anlässlich Nikolaus geben.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa