Stundenlange Millimeter-Arbeit auf Zoo-Baustelle: Hier kommt ein Tunnel geflogen

Leipzig - Da bewegt sich ordentlich was im Leipziger Zoo ! Inzwischen wurden die ersten beiden 12 und 14 Meter langen Tunnelstücke in die gegenwärtig entstehende Wasserwelt "Feuerland" eingesetzt. Trotzdem ist es noch ein langer Weg, bis das Großprojekt vollendet ist.

Im "Feuerland" entsteht unter anderem zurzeit ein 140 Meter langer Unterwassertunnel. © Zoo Leipzig

Im kommenden Jahr sollen aber bereits die ersten Tiere in den neuen Bereich umziehen, weshalb natürlich Eile geboten ist.

In dieser Woche erreichte laut Zooangaben aber schon das zweite Teilstück Leipzig und wurde nun ebenso wie der bereits im Oktober eingetroffene Abschnitt in stundenlanger, hochkomplexer Feinarbeit an seine finale Position gehoben.

"Die Millimeterarbeit hat allen Beteiligten höchste Vorsicht, Sorgfalt und Konzentration abgefordert. Wir freuen uns über diesen weiteren Schritt auf dem Weg zum Projektziel. Aus der einstigen Vision wird jeden Tag ein Stück mehr Wirklichkeit", so Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (61).