Verdächtig dicker Bauch: Koala-Mann landet endlich Volltreffer

Leipzig - Was lange währt, wird endlich gut: Es gibt Nachwuchs im Koala-Gehege des Leipziger Zoos - Weibchen Erlinga trägt ein Baby in ihrem Beutel mit sich herum. Die Freude ist entsprechend groß.

Verräterische Wölbung: In Erlingas Beutel hält sich ein Jungtier versteckt. © Bildmontage: Zoo Leipzig

Die vierjährige Erlinga wurde seit einigen Wochen um die Mitte herum immer runder und in ihrem Beutel waren leichte Bewegungen erkennbar, weshalb die Verantwortlichen große Hoffnungen hegten.

Die bestätigten sich jetzt, wie der Zoo am Freitag freudig erklärte. Erlinga und der knapp fünf Jahre alte Yuma werden zum ersten Mal Eltern.

Den Beweis hatte Pflegerin Juliane Ladensack mit eigenen Augen entdeckt: "Einmal kurz habe ich das kleine Schnäuzchen gesehen."

"Die Entwicklung des Jungtiers hat die ersten kritischen Passagen gemeistert und ist jetzt schätzungsweise vier bis fünf Monate alt", so Seniorkurator Ariel Jacken.

Bis das Koalababy aber auch für die Zoo-Besucher zu sehen sein wird, dauert es aber wohl noch eine ganze Weile. In der Regel bleiben die Jungen mehr als ein halbes Jahr im Beutel der Mama.