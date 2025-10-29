Ausgerechnet zu Halloween! Koala-Baby beschaut sich die Welt

Leipzig - Tierisches Gruseln im Leipziger Zoo . Der Tierpark feiert ab Freitag drei Tage Halloween. Mit etwas Glück bekommt man auch ein besonderes "Gespenst" zu sehen - das kleine Koala-Baby , das immer öfter aus seinem Versteck lugt.

Da schaut doch jemand zum Beutel hinaus - Koala-Weibchen Erlinga mit ihrem Baby. © Zoo Leipzig

Erst wurde der Beutel von Koala-Weibchen Erlinga immer praller und "verbeulter", dann schaute an der Öffnung plötzlich eine Kralle heraus, später ein ganzes Beinchen. Echt spooky - und das kurz vor Halloween.

Diese Woche nun blinzelte der etwa fünf Monate alte Mini-Koala erstmals neugierig aus seinem Beutelversteck. Seine Pfleger rechnen jeden Tag damit, dass er es verlässt.

Im Durchschnitt verbringen Koalas um die sechs Monate nach der Geburt im Beutel ihrer Mutter.

Ansonsten widmet der Zoo das Halloween-Wochenende den Geistern ausgestorbener Tierarten. Unter dem mexikanischen Motto "Dias de los Animales Muertos" (Tag der toten Tiere) soll Artenschutz auf gruselig-informative Weise vermittelt werden.