Vom Aussterben bedroht: So rettet der Leipziger Zoo die Feldhamster

Die Feldhamster sind in Deutschland vom Aussterben bedroht. Der Zoo Leipzig will dagegen ankämpfen.

Im Juni waren bei der Zoo-Soap "Elefant, Tiger & Co." bereits die komplizierten Details der Hamsterzucht behandelt worden: Im ausgeklügelten Speeddating-Verfahren waren Pärchen zusammengeführt worden, welche entweder Zu- oder Abneigung füreinander empfanden.

Bei einigen Feldhamster-Konstellationen funktionierte das Kennenlernen richtig gut, sodass der Zoo inzwischen ein erfreuliches Update geben kann.

"In den vergangenen Wochen konnten wir bisher mehr als 100 Jungtiere verzeichnen und noch befindet sich die Geburts- und Aufzuchtphase in vollem Gang", so der Stand der Dinge, wie der Tierpark auf Facebook berichtet.

Damit können die Verantwortlichen zunächst mal mehr als zufrieden sein. Die Arbeit ist allerdings noch nicht abgeschlossen: Jetzt muss der Nachwuchs die nächsten kritischen Wochen überstehen und zu erwachsenen Feldhamstern heranwachsen. Dann können die ersten Tiere nördlich von Leipzig ausgesetzt werden.