Trauriger Abschied: Zoo Leipzig hat jetzt zwei Elefanten weniger

Leipzig/München - Wegen Rangeleien innerhalb der Herde musste der Zoo Leipzig zwei Elefanten abgeben. Am heutigen Dienstag wurde das Duo nach München gekarrt.

Rani (15) und Tochter Savani (2) bei ihren letzten Schritten in Leipzig. © Zoo Leipzig

Am Morgen wurden Rani (15) und ihre zweijährige Tochter Savani in Container und anschließend auf einen Lastwagen verfrachtet. Einige Stunden und knapp 450 Kilometer später kamen die beiden Damen im Tierpark Hellabrunn an.

"Der Transport ist sehr gut verlaufen, und beide Tiere konnten unmittelbar nach der Ankunft in Ruhe ihr neues Quartier in Augenschein nehmen", äußerte sich Seniorkurator Johannes Pfleiderer. Er bestätigte zudem, dass vertraute Pfleger aus Leipzig mit an Bord waren und auch noch einige Tage dafür sorgen werden, dass sich Rani und Savani gut einleben.

Im Münchner Süden, so die Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), soll das Mutter-Kind-Gespann eine eigene Familienlinie ("Matrillinie") aufbauen, heißt es.

"Es liegt ein langer und intensiver Prozess im Management der elfköpfigen Elefantenherde hinter uns, und leider ist es nicht gelungen, Rani dauerhaft in den bestehenden Herdenverband um Leitkuh Kewa zu integrieren", so Zoodirektor Prof. Jörg Junhold.