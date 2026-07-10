Glitschiger, aber zuckersüßer Nachwuchs im Zoo Leipzig

Leipzig - Vor wenigen Wochen erblickte im Zoo Leipzig ein neues Tierbaby das Licht der Welt. Nun wagte sich der kleine Otter an die ersten Badeversuche.

Vor wenigen Wochen erblickte das Otterbaby das Licht der Welt. © Zoo Leipzig

Am 21. Juni durfte sich das Riesenotterpaar Caria (4) und Nacho (10) endlich über seinen ersten Nachwuchs freuen.

Nachdem das Otterkind in den ersten Wochen ausschließlich in der Wurfbox behütet wurde, gäbe es seit einigen Tagen immer mal wieder einen Ausflug auf die Anlage des Gondwanalandes.

Doch auch wenn sich Caria für den Kleinen bisher als fürsorgliche Mama erweise, sei das Baby noch nicht über den Berg: "Bislang kümmert sich unser Riesenotterweibchen als Erstgebärende gemeinsam mit ihrem Partner vorbildlich um ihr Junges, und wir hoffen, dass sich die positive Entwicklung fortsetzt", so Seniorkurator Ariel Jacken.

"Die ersten Wochen in der Erstaufzuchtphase sind immer kritisch, und leider hat nur dieses eine von insgesamt 3 Jungtieren überlebt. Wir müssen noch etwas abwarten, um sicher sein zu können, dass das Jungtier aufkommt."

Wie der Zoo mitteilte, hätten neugierige Besucher vor allem während der Kommentierungen um 11 Uhr und um 15.30 Uhr die Chance, einen Blick auf den Kleinen zu erhaschen.