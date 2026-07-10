Glitschiger, aber zuckersüßer Nachwuchs im Zoo Leipzig
Leipzig - Vor wenigen Wochen erblickte im Zoo Leipzig ein neues Tierbaby das Licht der Welt. Nun wagte sich der kleine Otter an die ersten Badeversuche.
Am 21. Juni durfte sich das Riesenotterpaar Caria (4) und Nacho (10) endlich über seinen ersten Nachwuchs freuen.
Nachdem das Otterkind in den ersten Wochen ausschließlich in der Wurfbox behütet wurde, gäbe es seit einigen Tagen immer mal wieder einen Ausflug auf die Anlage des Gondwanalandes.
Doch auch wenn sich Caria für den Kleinen bisher als fürsorgliche Mama erweise, sei das Baby noch nicht über den Berg: "Bislang kümmert sich unser Riesenotterweibchen als Erstgebärende gemeinsam mit ihrem Partner vorbildlich um ihr Junges, und wir hoffen, dass sich die positive Entwicklung fortsetzt", so Seniorkurator Ariel Jacken.
"Die ersten Wochen in der Erstaufzuchtphase sind immer kritisch, und leider hat nur dieses eine von insgesamt 3 Jungtieren überlebt. Wir müssen noch etwas abwarten, um sicher sein zu können, dass das Jungtier aufkommt."
Wie der Zoo mitteilte, hätten neugierige Besucher vor allem während der Kommentierungen um 11 Uhr und um 15.30 Uhr die Chance, einen Blick auf den Kleinen zu erhaschen.
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Name gesucht! Wer hat die beste Idee?
Ein paar Tage vor der Geburt des Otterbabys begrüßte auch Giraffen-Mama Sipiwe ihren neuen Sohnemann.
Auch die kleine Rothschildgiraffe habe sich in den vergangenen Wochen schon prächtig entwickelt und zeige großes Interesse an seiner Umgebung und dem Herdenleben.
"Sipiwes Sohn hat sich sehr gut entwickelt, ist mutig unterwegs und lässt sich auch nicht von den anderen Mitbewohnern einschüchtern", freute sich Bereichsleiter Rene Forberg.
"Diese Eigenschaften sind mit Blick auf die verschiedenen Savannenbewohner die beste Voraussetzung für ein gutes Miteinander."
Das einzige, was dem selbstwussten Bullen noch fehlt, ist ein passender Name. Vor dem Hintergrund des Verbreitungsgebietes der Rothschildgiraffen sucht der Zoo nach einem Namen aus Ost- oder Südafrika.
Falls Ihr die perfekte Idee haben solltet, könnt Ihr bis zum 23. Juli Euren Namensvorschlag auf Zoo-Leipzig.de einreichen. Die Tierpfleger entscheiden sich anschließend für die Top-Fünf, die daraufhin ins Online-Voting gehen. Der Termin der Taufe werde mit Beginn des Votings verkündet.
Titelfoto: Zoo Leipzig