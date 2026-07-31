Das sind die fünf besten aus 1700 Vorschlägen: Welchen Namen bekommt Leipzigs neues Giraffenbaby?

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Vor fünf Wochen hat das Giraffen-Jungtier im Leipziger Zoo das Licht der Welt erblickt. Bisher ist es noch namenlos, doch das soll sich schon bald ändern.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Vor fünf Wochen hat ein Giraffen-Jungtier im Leipziger Zoo das Licht der Welt erblickt. Bisher ist es noch namenlos, doch das soll sich schon Mitte August ändern.

Bald hat das Warten auf den Namen ein Ende.
Bald hat das Warten auf den Namen ein Ende.  © Zoo Leipzig

"Das Tierpfleger-Team im Giraffenhaus hatte in den vergangenen Tagen die Qual der Wahl", berichtet der Zoo. Insgesamt seien über 1700 Namensvorschläge für das Kalb eingegangen. Nach umfangreicher Überlegung steht nun die Endauswahl fest.

Die kleine Giraffe wird einen der folgenden Namen tragen:

  • Kato (traditioneller Name für Zweitgeborene)
  • Jaro (leuchtend)
  • Nkosi (der König)
  • Jabari (stark und mutig)
  • Sima (in Anlehnung an die Eltern Sipiwe und Matyas)
Huch, was zappelt denn da Flauschiges in der Höhle herum?
Zoo Leipzig Huch, was zappelt denn da Flauschiges in der Höhle herum?

Wie der Sohn von Sipiwe und Matyas final heißen soll, könnt Ihr in einer letzten Abstimmung noch bis zum 11. August auf der Internetseite des Zoos wählen.

Kato, Jaro, Nkosi, Jabari oder Sima: Ihr entscheidet.
Kato, Jaro, Nkosi, Jabari oder Sima: Ihr entscheidet.  © Zoo Leipzig
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Wenige Tage später, am 14. August, findet dann die Verkündung statt und der kleine Giraffenbulle muss endlich nicht mehr ohne Namen durch den Zoo irren.

Titelfoto: Zoo Leipzig

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