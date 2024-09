19.09.2024 15:39 Zwei Männer hoch oben am Bundesverwaltungs-Gericht: Was machen die dort?

Arbeiten an einem der schönsten Gebäude Leipzigs! Am Mittwoch rückte ein Mietkran zum Bundesverwaltungsgericht im Herzen der Messestadt an.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Arbeiten an einem der schönsten Gebäude Leipzigs! Am Bundesverwaltungsgericht wurde am Mittwoch ein Netz angebracht. © Nico Zeißler Am Mittwoch rückte ein Mietkran zum Bundesverwaltungsgericht im Herzen der Messestadt an. Zwei Männer, die sich vor dem imposanten Haupteingang in einem Korb nach oben fahren ließen, installierten dort ein braunes Netz, das aufgrund des gleichfarbigen Gebäudes kaum zu erkennen war. Und dieses Netz hat eine besondere Funktion. "Das angebrachte Vogelschutznetz dient der Taubenvergrämung am Portikus des Bundesverwaltungsgerichtes", teilte Viola Pettau, Leiterin der Präsidialabteilung des obersten deutschen Verwaltungsgerichts, auf TAG24-Anfrage mit. "Mit dieser Maßnahme wird auch der figürliche Sandstein geschützt." Leipzig Ausgebrannte Autos seit neun Monaten in Parkhaus: "Stehen schön sicher eingezäunt und stören keinen!" Das alte Netz sei eingerissen gewesen, weshalb es durch ein neues, 30 mal 8 Meter großes ersetzt werden musste. Es dient dem Schutz vor Tauben. © Nico Zeißler Rings um das Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts seien seit vielen Jahren Maßnahmen zur Vergrämung der Tauben verbaut, bestätigte Pettau.

