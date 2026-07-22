30-Jähriger bei mutmaßlichem Angriff verletzt: Polizei sucht Zeugen

Hildesheim - Nach einem mutmaßlichen Angriff in der Parkanlage Marienfriedhof in Hildesheim bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Ein 30-jähriger Mann erlitt dabei Gesichtsverletzungen.

Der 30-Jährige wurde mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Passanten hatten am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr den Notruf gewählt, nachdem der Verletzte den Hauptbahnhof betreten hatte.

Gegenüber den Beamten gab der stark alkoholisierte Mann an, zuvor in der Parkanlage von zwei unbekannten Männern angegriffen worden zu sein.

Wie sich der Vorfall genau ereignet hat und was passiert war, ist bislang unklar. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter konnte der 30-Jährige nicht abgeben. Er wurde von Rettungskräften versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.