Magdeburger Pferdetor hat seine Skulpturen zurück
Von Hendrik Broschart
Magdeburg - Die sechs Pferdeskulpturen kehren auf das historische Magdeburger Pferdetor im Stadtpark Rotehorn zurück.
Wie die Stadt mitteilte, ging dem die umfassende Rekonstruktion des gesamten Tores voraus. Da über die 99-jährige Standzeit Wasser in die Pfeiler eingedrungen war, hatten sie zahlreiche Risse und erhebliche Schäden davongetragen.
Die Restarbeiten an den Bögen sollen noch bis zum 14. September dauern.
Das erste der sechs Pferde wurde bereits im November 2024 abgenommen. Da es zu dem Denkmal keine Pläne gebe, habe die Demontage kleinschrittig und behutsam erfolgen müssen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.
Die Kosten für die denkmalgerechte Restaurierung belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.
Das Vorhaben wird unter anderem aus Städtebaufördermitteln, Denkmalfördermitteln des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sowie aus Fördermitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finanziert.
Die Stadt trägt rund 670.000 Euro aus eigenen Mitteln.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa