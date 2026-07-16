Magdeburger Pferdetor hat seine Skulpturen zurück

Magdeburg - Die sechs Pferdeskulpturen kehren auf das historische Magdeburger Pferdetor im Stadtpark Rotehorn zurück.

Das erste der sechs Pferde wurde bereits im November 2024 abgenommen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie die Stadt mitteilte, ging dem die umfassende Rekonstruktion des gesamten Tores voraus. Da über die 99-jährige Standzeit Wasser in die Pfeiler eingedrungen war, hatten sie zahlreiche Risse und erhebliche Schäden davongetragen.

Die Restarbeiten an den Bögen sollen noch bis zum 14. September dauern.

Das erste der sechs Pferde wurde bereits im November 2024 abgenommen. Da es zu dem Denkmal keine Pläne gebe, habe die Demontage kleinschrittig und behutsam erfolgen müssen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Kosten für die denkmalgerechte Restaurierung belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.