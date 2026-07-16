Magdeburger Pferdetor hat seine Skulpturen zurück

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Das Pferdetor im Stadtpark Rotehorn erstrahlt nach umfassender Restaurierung bald wieder mit sechs Pferdeskulpturen. Was die Arbeiten so besonders gemacht hat.

Von Hendrik Broschart

Magdeburg - Die sechs Pferdeskulpturen kehren auf das historische Magdeburger Pferdetor im Stadtpark Rotehorn zurück.

Das erste der sechs Pferde wurde bereits im November 2024 abgenommen.
Das erste der sechs Pferde wurde bereits im November 2024 abgenommen.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie die Stadt mitteilte, ging dem die umfassende Rekonstruktion des gesamten Tores voraus. Da über die 99-jährige Standzeit Wasser in die Pfeiler eingedrungen war, hatten sie zahlreiche Risse und erhebliche Schäden davongetragen.

Die Restarbeiten an den Bögen sollen noch bis zum 14. September dauern.

Das erste der sechs Pferde wurde bereits im November 2024 abgenommen. Da es zu dem Denkmal keine Pläne gebe, habe die Demontage kleinschrittig und behutsam erfolgen müssen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nach Urteil gegen Magdeburg-Attentäter: Wird Prozessgebäude jetzt zur Schwimmhalle?
Magdeburg Nach Urteil gegen Magdeburg-Attentäter: Wird Prozessgebäude jetzt zur Schwimmhalle?

Die Kosten für die denkmalgerechte Restaurierung belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Das Vorhaben wird unter anderem aus Städtebaufördermitteln, Denkmalfördermitteln des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sowie aus Fördermitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finanziert.

Die Stadt trägt rund 670.000 Euro aus eigenen Mitteln.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg: