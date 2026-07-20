Schlechte Nachrichten für Pendler: Ersatzverkehr zwischen Magdeburg und Dessau

Magdeburg - Schlechte Nachrichten für Pendler: Wegen Bauarbeiten kommt es wochenlang zu Schienenersatzverkehr. Betroffen ist unter anderem der RE13 von Leipzig nach Magdeburg .

Der Schienenersatzverkehr ist ab dem 19. Juli bis zum 31. August geplant. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Auf der Strecke zwischen Magdeburg und Dessau ersetzen in den kommenden Wochen Busse den Zugverkehr.

Zwischen Güterglück und Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) werden Mängel beseitigt, wie der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt mitteilte. Die Linien RE 13 von Leipzig nach Magdeburg sowie RE 14 entfallen demnach komplett.