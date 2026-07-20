Schlechte Nachrichten für Pendler: Ersatzverkehr zwischen Magdeburg und Dessau
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Magdeburg - Schlechte Nachrichten für Pendler: Wegen Bauarbeiten kommt es wochenlang zu Schienenersatzverkehr. Betroffen ist unter anderem der RE13 von Leipzig nach Magdeburg.
Auf der Strecke zwischen Magdeburg und Dessau ersetzen in den kommenden Wochen Busse den Zugverkehr.
Zwischen Güterglück und Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) werden Mängel beseitigt, wie der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt mitteilte. Die Linien RE 13 von Leipzig nach Magdeburg sowie RE 14 entfallen demnach komplett.
Busse verkehren zwischen Gommern und dem Dessauer Hauptbahnhof. Der Schienenersatzverkehr ist den Angaben zufolge vom 19. Juli bis zum 31. August geplant.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa