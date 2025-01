Wie kam es zum Anschlag in Magdeburg? Offene Fragen sollen schnell geklärt werden

Taleb A. (50) fiel mit seinem Verhalten mehrfach bei Behörden auf. Wie konnte er den Anschlag in Magdeburg ungehindert ausführen? © Saale Grill Bernburg/dpa

Dreieinhalb Wochen nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt planen die Regierungsfraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten.

Dabei sollen das Geschehen, die Umstände und die Hintergründe des Anschlags untersucht werden, heißt es in einem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die CDU habe am Montag in einer Fraktionssitzung im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (70) einstimmig für die Einsetzung des Ausschusses gestimmt, sagte der Fraktionsvorsitzende Guido Heuer. Eine "umfassende und zeitnahe Aufklärung" sei das Anrecht der Opfer, so Heuer.

Ziel sei, aus dem Anschlag zu lernen, teilte der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Silbersack mit. "Ein Untersuchungsausschuss darf deshalb nicht allein der rückblickenden Schuldzuweisung dienen."

Vergangene Woche hatte auch die Oppositionsfraktion AfD wiederholt einen Untersuchungsausschuss gefordert.