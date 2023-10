06.10.2023 05:50 Bahnreisende aufgepasst: Am Wochenende wird der Magdeburger Hauptbahnhof gesperrt!

In Magdeburg wird am Samstag und Sonntag der Hauptbahnhof gesperrt. Die Deutsche Bahn nimmt Arbeiten an den Weichen und Signalen vor.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Bahnreisende müssen an diesem Wochenende in und um Magdeburg mit Zugausfällen und Einschränkungen rechnen. Der Grund dafür ist das Projekt "Knoten Magdeburg". Der Magdeburger Bahnhof wird wegen Weichen- und Signalarbeiten vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Das heißt: "Der Hauptbahnhof und viele Gleise, Weichen, die Oberleitungsanlage, die Signal- und Sicherungstechnik sowie Bahnsteiganlagen werden um- und neu gebaut", so die Deutschen Bahn. Dadurch soll es zukünftig einen kürzeren Takt und bessere Anschlüsse in der Landeshauptstadt geben. Die nun bevorstehenden Einschränkungen und die vorübergehende Schließung des Hauptbahnhofes sind zunächst auf den 7. Oktober um 10 Uhr bis zum 8. Oktober um 4 Uhr datiert. Magdeburg Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 2. bis 6. Oktober in Magdeburg geblitzt Während in dieser Zeit die Weichen und Signale in einer neuen Software eingepflegt werden, dürfen keine Züge den Bereich des Magdeburger Hauptbahnhofs befahren. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. Bahnreisende sollen dennoch die Aushänge beachten, Bahn-Apps oder die Webseiten der Deutschen Bahn und dem regionalen Bahnbetreiber Abellio für aktuelle Verkehrshinweise nutzen. Hauptbahnhof Magdeburg gesperrt: Diese Linien sind von den Einschränkungen betroffen Deutsche Bahn S 1 fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Schönebeck Bad Salzelmen aus

fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Schönebeck Bad Salzelmen aus RB 40 fällt zwischen Burg und Niederndodeleben aus, zwischen Burg und Magdeburg Neustadt sollen Reisende die Linie RE1 der ODEG benutzen (mit allen Unterwegshalten)

fällt zwischen Burg und Niederndodeleben aus, zwischen Burg und Magdeburg Neustadt sollen Reisende die Linie RE1 der ODEG benutzen (mit allen Unterwegshalten) RE 13 fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus, teilweise veränderte Fahrzeiten von/bis Magdeburg Neustadt RE 16132/ 16158/ 16159 , Ausfall Biederitz - Magdeburg Hbf

fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus, teilweise veränderte Fahrzeiten von/bis Magdeburg Neustadt , Ausfall Biederitz - Magdeburg Hbf RE 20 fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus

fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus RE 30 Ausfall zwischen Calbe Ost und Magdeburg Hbf, es verkehren zusätzlich Expressbusse ohne Zwischenhalte Abellio RE 11/RE 21/RE 31 und RB 43 Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Dodendorf

Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Dodendorf RB 36 Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Barleben

Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Barleben RE 10/RB 41 Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Staßfurt

Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Staßfurt HEX 74519 wird ab Halberstadt umgeleitet Fernverkehr Die Züge des Fernverkehrs, die über Magdeburg fahren, werden umgeleitet und es entfallen Halte.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa