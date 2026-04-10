Baustellen in Magdeburg: Hier kommt es zu Öffnungen und Sperrungen

Magdeburg - In den kommenden Tagen werden in Magdeburg mehrere Baustellen auf- und abgebaut. Hier wird es in den kommenden Tagen zu Änderungen im Stadtverkehr kommen.

In Magdeburg werden in den kommenden Tagen neue Baustellen aufgebaut. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Gute Neuigkeiten gibt es vom Hasselbachplatz. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist seit Donnerstag die Zufahrt zum Breiten Weg in Fahrtrichtung Ernst-Reuter-Allee wieder für den Verkehr freigegeben. Die dortigen Anschlussarbeiten der Städtischen Werke (SWM) sind beendet.

Und auch die Hellestraße kann seit Freitag wieder vollständig befahren werden. Jedoch muss im Zuge des Baufortschritts für die Behelfsbrücken des Magdeburger Rings der provisorische Fuß- und Radweg durch das Baustellenfeld auf dem dortigen Parkplatz vom 13. bis 16. April gesperrt werden. Er wird so lange auf die Südseite der Halberstädter Straße verlegt.

Einschränkungen gibt es auch im Stadtteil Neue Neustadt. Vom 13. bis 17. April kann dort die Rothenseer Straße zwischen Gardeleger Straße und Curiestraße täglich von 9 Uhr bis 14 Uhr nur in Richtung Alte Neustadt befahren werden. Grund dafür sind Kanalinspektionsarbeiten der SWM.

Weitere Arbeiten der SWM sorgen für eine Vollsperrung des Ostabschnitts der Hohendodeleber Straße. Vom 13. bis 24. April finden dort Anschlussarbeiten zwischen der Beimsstraße und Flechtinger Straße statt. Eine Umleitung erfolgt über die Große Diesdorfer Straße.