Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 1. bis 5. Juni in Magdeburg geblitzt
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Magdeburg - In der Woche vom 1. bis 5. Juni wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. (Nicht nur) Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!
Leipziger Straße/Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Altstadt
Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Nach Verlegung und Absage: Arne Semsrott soll doch in Magdeburger Stadtbibliothek lesen
- Straße: Walther-Rathenau-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Cracau
- Straße: Friedrich-Ebert-Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Stadtfeld Ost
- Straße: Albert-Vater-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Pia Bayer/dpa